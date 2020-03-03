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Клуб 4-го дивизиона вышел в полуфинал Кубка Германии

Клуб 4-го дивизиона вышел в полуфинал Кубка Германии
Футбол / Германия 0

В матче 1/4 финала Кубка Германии «Саарбрюккен» в серии пенальти обыграл дюссельдорфскую «Фортуну» и вышел в полуфинал. Встреча состоялась в Фёльклингене на стадионе «Херман-Нойбергер-Штадион». Обслуживал матч арбитр Дениз Айтекин. Ему ассистировали судьи на линиях Кристиан Диц и Эдуард Байтингер.

Счёт был открыт на 31-й минуте. Автором забитого мяча стал Тобиас Еникке, ему ассистировал Кианз Фроэзе. На 83-й минуте гости могли сравнять счёт, но Роувен Хеннингс не реализовал пенальти. «Фортуне» удалось перевести матч в дополнительное время благодаря голу Матиаса Занки Йоргенсена с передачи Флориана Кастенмайера на 90-й минуте.

В серии пенальти игроки «Саарбрюккена» допустили три промаха, а футболисты «Фортуны» — 4.

Таким образом, в сумме вратарь «Саарбрюккена» отразил пять пенальти.

Кубок Германии. 1/4 финала
03 марта 2020, вторник. 20:30 МСК
Саарбрюккен
Саарбрюккен
Окончен
1 : 1
7 : 6
Фортуна
Дюссельдорф
1:0 Еникке – 31'   1:1 Йоргенсен – 90'
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