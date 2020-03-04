Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Бавария» вышла в полуфинал Кубка Германии

«Бавария» вышла в полуфинал Кубка Германии
Футбол / Германия 0

В матче 1/4 финала Кубка Германии гельзенкирхенский «Шальке-04» уступил мюнхенской «Баварии» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс-Арена». Обслуживал матч арбитр Тобиас Штилер. Ему ассистировали судьи на линиях Маттиас Йёлленбек и Кристиан Гиттельман.

Единственный гол был забит в конце первого тайма. На 40-й минуте автором забитого мяча стал Йозуа Киммих.

«Бавария» стала вторым полуфиналистом Кубка Германии. Ранее в 1/2 финала вышел клуб четвёртого дивизиона «Саарбрюккен», который в серии пенальти победил дюссельдорфскую «Фортуну».

Ещё два четвертьфинальных матча Кубка Германии состоятся 4 марта. «Байер» на своём поле примет «Унион», «Айнтрахт» дома встретится с «Вердером».

Кубок Германии. 1/4 финала
03 марта 2020, вторник. 22:45 МСК
Шальке-04
Гельзенкирхен
Окончен
0 : 1
Бавария
Мюнхен
0:1 Киммих – 40'
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020