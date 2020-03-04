«Бавария» вышла в полуфинал Кубка Германии

В матче 1/4 финала Кубка Германии гельзенкирхенский «Шальке-04» уступил мюнхенской «Баварии» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс-Арена». Обслуживал матч арбитр Тобиас Штилер. Ему ассистировали судьи на линиях Маттиас Йёлленбек и Кристиан Гиттельман.

Единственный гол был забит в конце первого тайма. На 40-й минуте автором забитого мяча стал Йозуа Киммих.

«Бавария» стала вторым полуфиналистом Кубка Германии. Ранее в 1/2 финала вышел клуб четвёртого дивизиона «Саарбрюккен», который в серии пенальти победил дюссельдорфскую «Фортуну».

Ещё два четвертьфинальных матча Кубка Германии состоятся 4 марта. «Байер» на своём поле примет «Унион», «Айнтрахт» дома встретится с «Вердером».