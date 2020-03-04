Дисквалифицированный за расизм Касилья оправдался плохим знанием английского

Испанский голкипер английского «Лидса» Кико Касилья был дисквалифицирован за расизм на восемь матчей и оштрафован на € 68 тысяч за расизм. Вратарь употребил в отношении игрока «Чарльтона» Джонатана Леко выражение «грёбаный нигер».

Касилья попытался оправдаться тем, что плохо владеет английским языком и не знает такого слова, сообщает The Guardian. Комиссия приняла во внимание довод о том, что вратарь плохо говорит по-английски, но не поверила в то, что он никогда не слышал сказанного им слова. Изначально Касилью планировали дисквалифицировать на десять матчей.

33-летний Касилья выступает за «Лидс» с января 2019 года. Ранее он играл за мадридский «Реал», воспитанником которого является, «Эспаньол», «Кадис» и «Картахену».