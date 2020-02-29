Касилья о дисквалификации за расизм: не чувствую, что приговор отражает то, что произошло

Голкипер «Лидс Юнайтед» Кико Касилья прокомментировал дисквалифицию на восемь матчей за расизм. Ранее сообщалось, что вратарь получил дисквалификацию на восемь матчей за оскорбление нападающего «Чарльтон Атлетик» Джонатана Леко на расовой почве во время выездного матча 9-го тура Чемпионшипа (0:1), который состоялся 28 сентября 2019 года.

«Мне грустно, я чувствую опустошение из-за того, что был наказан якобы за расистские высказывания. Хочу сказать, что расизм нельзя терпеть. Эти пять месяцев были самыми сложными в моей карьере. Я не чувствую, что обвинительный приговор является отражением того, что действительно произошло», — приводит слова Касильи Marca.

Касилья — основной вратарь «Лидса». В нынешнем сезоне он помог белым в 35 встречах Чемпионшипа. В его активе 15 матчей без пропущенных голов. Подопечные Марсело Бьельсы занимают второе место в таблице турнира.