«Атлетико» согласовал контракт с Ракитичем
Руководство мадридского «Атлетико» предстоящим летом намерено приобрести полузащитника каталонской «Барселоны» Ивана Ракитича. «Матрасники» уже согласовали с 31-летним хорватом условия контракта, сообщает Marca.
Нынешнее соглашение Ракитича с «Барселоной» рассчитано до 30 июня 2021 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 25 млн.
Ранее сообщалось, что в услугах Ивана заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и туринский «Ювентус». Сам игрок и его семья предпочитают остаться в Испании, поэтому «Атлетико» будет для него приоритетным вариантом.
В этой кампании Ракитич помог «Барселоне» в 30 матчах во всех турнирах. В активе хорвата 4 результативные передачи.
Турнирная таблица чемпионата Испании сезона-2019/2020
«Барселона» собирается приобрести не менее четырёх игроков летом
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