«Атлетико» согласовал контракт с Ракитичем

Руководство мадридского «Атлетико» предстоящим летом намерено приобрести полузащитника каталонской «Барселоны» Ивана Ракитича. «Матрасники» уже согласовали с 31-летним хорватом условия контракта, сообщает Marca.

Нынешнее соглашение Ракитича с «Барселоной» рассчитано до 30 июня 2021 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 25 млн.

Ранее сообщалось, что в услугах Ивана заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и туринский «Ювентус». Сам игрок и его семья предпочитают остаться в Испании, поэтому «Атлетико» будет для него приоритетным вариантом.

В этой кампании Ракитич помог «Барселоне» в 30 матчах во всех турнирах. В активе хорвата 4 результативные передачи.

Турнирная таблица чемпионата Испании сезона-2019/2020