«Барселона» собирается приобрести не менее четырёх игроков летом
«Барселона» планирует приобрести сразу четырёх футболистов в летнее трансферное окно, утверждает Sport.es.
По данным источника, руководство каталонского клуба хочет, чтобы лидер команды Лионель Месси имел сильных партнёров в последние годы своей карьеры.
Главными трансферными целями «Барселоны» являются два защитника и два нападающих. Также не исключён вариант с приобретением полузащитника.
«Барселона», набрав 55 очков в 26 турах, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. В следующем туре каталонцы на своём поле сыграют с «Реалом Сосьедад». Матч состоится 7 марта. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» на выезде сыграла вничью с «Наполи» со счётом 1:1. Ответная игра пройдёт 18 марта.
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