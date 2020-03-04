«Тоттенхэм» объявил о переходе Ваньямы в «Монреаль Импэкт». Команду тренирует Анри
«Тоттенхэм Хотспур» на своём официальном сайте объявил о трансфере полузащитника Виктора Ваньямы в «Монреаль Импэкт».
Условия сделки между английским и канадским клубами на разглашаются. Напомним, команду из Монреаля возглавляет бывший футболист сборной Франции и экс-наставник «Монако» Тьерри Анри.
«Мы желаем Виктору всего наилучшего в будущем. Спасибо за воспоминания!» — говорится в сообщении «шпор».
Ваньяма начинал карьеру в бельгийском клубе «Беерсхот» в 2008 году, а спустя три года перебрался в «Селтик». Проведя два года в Шотландии, хавбек перешёл в «Саутгемптон», а в 2016 году – в «Тоттенхэм». За «шпор» 28-летний футболист провёл чуть меньше чем 100 матчей. В сборную Кении вызывается с 2009 года.
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