Моуринью: летом в составе «Тоттенхэма» больших изменений не будет, но клубу нужно усиление

Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью поделился мнением об усилении команды в летнее трансферное окно.

«Больших изменений в составе не будет. Во-первых, это не то, что нам нужно, во-вторых, это не профиль нашего клуба, и в-третьих, таков сейчас рынок.

Усиливать состав с каждым годом становиться всё труднее, поэтому я не думаю о глобальной перестройке. Но, безусловно, нам необходимо усиление", — приводит слова Моуринью Sky Sports.

«Тоттенхэм Хотспур», набрав 40 очков в 28 матчах, занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. От зоны Лиги чемпионов клуб отстаёт на пять очков. Следующий матч лондонский клуб проведёт 7 марта в гостях с «Бёрнли».

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