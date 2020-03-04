Матч Кубка России «Ахмат» — «Зенит» был приостановлен из-за столкновений болельщиков

В конце основного времени матч 1/4 финала кубка России «Ахмат» — «Зенит» болельщики грозненской команды направились к гостевому сектору, сообщает телеграм-канал «Ленинградское время».



По информации источника, драки между фанатами «Ахмата» и «Зенита» не произошло. Отмечается, что конфликт произошёл из-за того, что болельщики «Зенита» разделись до пояса. Из-за поведения болельщиков встреча была приостановлена.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным из Смоленска, помогают ему ассистенты Дмитрий Мосякин и Андрей Болотенков (оба — Москва). Резервный рефери — Павел Кукуян (Сочи).



В нынешнем сезоне команды встречались один раз. В 6-м туре Российской Премьер-Лиги они не выявили победителя. Матч прошёл 17 августа и завершился со счётом 0:0.