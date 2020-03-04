Матч Кубка России «Ахмат» — «Зенит» был приостановлен из-за столкновений болельщиков

В конце основного времени матч 1/4 финала кубка России «Ахмат» — «Зенит» болельщики грозненской команды направились к гостевому сектору, сообщает телеграм-канал «Ленинградское время».
По информации источника, драки между фанатами «Ахмата» и «Зенита» не произошло. Отмечается, что конфликт произошёл из-за того, что болельщики «Зенита» разделись до пояса. Из-за поведения болельщиков встреча была приостановлена.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным из Смоленска, помогают ему ассистенты Дмитрий Мосякин и Андрей Болотенков (оба — Москва). Резервный рефери — Павел Кукуян (Сочи).
В нынешнем сезоне команды встречались один раз. В 6-м туре Российской Премьер-Лиги они не выявили победителя. Матч прошёл 17 августа и завершился со счётом 0:0.
- 4 марта 2020
-
20:17
-
20:06
-
19:59
-
19:49
-
19:45
-
19:42
-
19:39
-
19:31
-
19:21
-
19:06
-
19:04
-
19:00
-
18:57
-
18:55
-
18:46
-
18:43
-
18:33
-
18:32
-
18:19
-
17:55
-
17:48
-
17:37
-
17:30
-
17:28
-
17:08
-
17:07
-
17:07
-
17:06
-
16:51
-
16:50
-
16:39
-
16:30
-
16:17
-
16:17
-
16:07