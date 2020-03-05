Сорокин: президент УЕФА призвал не поддаваться панике. Евро-2020 не находится под угрозой

Генеральный директор оргкомитета по подготовке к проведению российской части чемпионата Европы по футболу 2020 года Алексей Сорокин сообщил, что на данный момент проведение турнира не находится под угрозой из-за распространения китайского коронавируса COVID-19.



«Президент УЕФА призвал не поддаваться панике. Паника может быть гораздо хуже самого вируса. Евро-2020 не находится под угрозой, всё хорошо, никаких индикаций того, что будет что-то перенесено, нет. Есть рабочая группа, которая мониторит и решает вопрос с текущими матчами чемпионатов, но Евро это не касается. Продолжаем готовиться дальше», — передаёт слова Сорокина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, что в Санкт-Петербурге пройдут три матча группового этапа, а также один из четвертьфиналов.