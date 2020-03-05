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«Динамо» анонсировало праздничный день на «ВТБ Арене» в честь 8 Марта

«Динамо» анонсировало праздничный день на «ВТБ Арене» в честь 8 Марта
Футбол / РПЛ 0

Московское «Динамо» 7 марта проведёт праздничное мероприятие на стадионе «ВТБ Арена» в преддверии Международного женского дня.

«В канун Международного женского дня, когда мужчины готовят подарки, а прекрасные дамы находятся в предвкушении изобретательных поздравлений, футбольный клуб «Динамо-Москва» приглашает всех желающих 7 марта на «ВТБ Арену – Центральный стадион «Динамо» имени Л.И. Яшина» принять участие в уникальном культурно-спортивном действе.

В самом центре Москвы, в пяти минутах езды от Красной площади, мы подготовили для вас специальный праздничный день отдыха с активным шопингом, концертной и развлекательной программой, скидками на разнообразные товары и услуги и, конечно же, матчем с участием столичного «Динамо» и цветочной церемонией на самой новой футбольной арене Москвы», — сообщается на официальном сайте бело-голубых.

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