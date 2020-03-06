Ван Перси станет тренером нападающих в «Фейеноорде»

Бывший нападающий сборной Нидерландов Робин ван Перси войдёт в тренерский штаб «Фейеноорда».
Как сообщает Goal.com со ссылкой на RTV Rijnmond, 36-летний ван Перси станет тренером форвардов команды. Руководство клуба рассчитывает, что лучший бомбардир в истории национальной команды поможет 20-летнему словацкому новичку Роберту Боженику.
Ван Перси является воспитанником «Фейеноорда», последние полтора года своей профессиональной карьеры он провёл в команде из Роттердама. Ван Перси завершил карьеру летом 2019 года и стал экспертом на местном телевидении.
Ван Перси с 50 забитыми мячами занимает первое место в списке сборной Нидерландов, а 102 сыгранных матча позволили ему расположиться на седьмой строчке с писки игроков, проведших наибольшее количесвто матчей за «оранжевых».
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