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Ван Перси станет тренером нападающих в «Фейеноорде»

Ван Перси станет тренером нападающих в «Фейеноорде»
Футбол / Прочие турниры 0

Бывший нападающий сборной Нидерландов Робин ван Перси войдёт в тренерский штаб «Фейеноорда».

Как сообщает Goal.com со ссылкой на RTV Rijnmond, 36-летний ван Перси станет тренером форвардов команды. Руководство клуба рассчитывает, что лучший бомбардир в истории национальной команды поможет 20-летнему словацкому новичку Роберту Боженику.

Ван Перси является воспитанником «Фейеноорда», последние полтора года своей профессиональной карьеры он провёл в команде из Роттердама. Ван Перси завершил карьеру летом 2019 года и стал экспертом на местном телевидении.

Ван Перси с 50 забитыми мячами занимает первое место в списке сборной Нидерландов, а 102 сыгранных матча позволили ему расположиться на седьмой строчке с писки игроков, проведших наибольшее количесвто матчей за «оранжевых».

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