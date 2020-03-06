Де Лигт объяснил свой переход в «Ювентус»
Защитник туринского «Ювентуса» Маттейс де Лигт объяснил своё решение перейти летом 2019 года из «Аякса» именно в состав «старой синьоры», а не в «Барселону».
«Прошлым летом у меня были предложения от «Ювентуса», «ПСЖ» и «Барселоны». Я взвесил все за и против и к концу дня пришёл к выводу, что буду быстрее прогрессировать в «Юве». У «бьянконери» есть конкретный стиль, я знал, что, выступая за эту команду, стану более совершенным футболистом», — приводит слова де Лигта Ziggo Sport.
Напомним, 20-летний де Лигт перешёл в «Ювентус» из «Аякса» летом 2019 года за € 85,5 млн. Голландец в нынешнем сезоне провёл за бело-чёрных 26 матчей и забил два мяча.
Де Лигту разбили голову во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Лион» — «Ювентус»
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