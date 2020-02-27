Де Лигту разбили голову во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Лион» — «Ювентус»
Нидерландский защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт получил повреждение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лионом». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе. К перерыву счёт в пользу хозяев — 1:0. «Чемпионат» проводит платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча.
В первом тайме встречи де Лигт столкнулся с партнёром по команде Алексом Сандро, после чего у нидерландского защитника из головы пошла кровь. Де Лигт продолжил играть после того, как ему сделали перевязку.
Обслуживает матч испанская бригада арбитров во главе с Хесусом Хиль Мансано. Ему ассистируют судьи на линиях Диего Барберо Севилья и Невадо Родригес. Резервный арбитр — Гуильермо Куадра Фернандес.
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