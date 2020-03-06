Дортмундская «Боруссия» интересуется защитником «ПСЖ»
Бельгийский защитник «ПСЖ» Тома Мёнье попал в сферу интересов дортмундской «Боруссии».
Как сообщает Goal.com, руководство немецкого клуба намерено подписать 28-летнего футболиста, чьё соглашение с парижанами заканчивается летом 2020 года. Отмечается, что «Боруссия» уже контактировала с представителями Мёнье и самим игроком.
Мёнье перешёл в «ПСЖ» из «Брюгге» летом 2016 года за € 6 млн. В текущем соревновательном сезоне в активе бельгийца один забитый мяч и две результативные передачи в 27 матчах.
За сборную Бельгии защитник выступает с 2013 года и к настоящему моменту провёл в её составе 36 матчей, забив шесть мячей. В 2018 году он стал бронзовым призёром чемпионата мира, который прошёл в России.
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