Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Дортмундская «Боруссия» интересуется защитником «ПСЖ»

Дортмундская «Боруссия» интересуется защитником «ПСЖ»
Футбол / Германия 0

Бельгийский защитник «ПСЖ» Тома Мёнье попал в сферу интересов дортмундской «Боруссии».

Как сообщает Goal.com, руководство немецкого клуба намерено подписать 28-летнего футболиста, чьё соглашение с парижанами заканчивается летом 2020 года. Отмечается, что «Боруссия» уже контактировала с представителями Мёнье и самим игроком.

Мёнье перешёл в «ПСЖ» из «Брюгге» летом 2016 года за € 6 млн. В текущем соревновательном сезоне в активе бельгийца один забитый мяч и две результативные передачи в 27 матчах.

За сборную Бельгии защитник выступает с 2013 года и к настоящему моменту провёл в её составе 36 матчей, забив шесть мячей. В 2018 году он стал бронзовым призёром чемпионата мира, который прошёл в России.

Защитник «ПСЖ» Мёнье: боюсь ли я Холанда? Не особо его знаю
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020