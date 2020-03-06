Матч 1/4 финала Кубка России «Шинник» — «Урал» пройдёт в Химках 18 марта

Встреча 1/4 финала Кубка России по футболу сезона-2019/2020 между командами «Шинник» (Ярославль) и «Урал» (Екатеринбург) состоится в Химках на стадионе «Арена Химки» 18 марта, начало — в 18:30 мск, информирует Российский футбольный союз на своём сайте.

РФС сообщил также, что решение по проведению полуфинальных матчей Кубка России планируется принять на ближайшем Бюро Исполкома.

«Шинник» и «Урал» должны были сыграть в Ярославле на стадионе «Шинник» 4 марта. Встречу отменили за несколько часов до её начала из-за плохого состояния газона.

Победитель матча «Шинник» — «Урал» в полуфинале Кубка России сыграет с «Химками». В другой встрече сойдутся «Зенит» из Санкт-Петербурга и московский «Спартак». Оба матча состоятся 23 апреля.