Геркус: молчал до последнего, но поведение руководства «Локо» другого выбора не оставляет

Бывшей генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал о подробностях иска со стороны московского клуба.



«Ещё летом было событие, которому я очень удивился. На мой питерский адрес пришло письмо от некоего господина Андреева — документ под названием „Претензия“. Там были изложены примерно те же самые пункты, что и впоследствии в иске, только сумма немного отличалась. Если честно, я усомнился в подлинности того документа. Человек утверждал, что у него есть доверенность от „Локомотива“, но доверенности к письму приложено не было. С одной стороны, автор письма был погружен в деятельность „Локомотива“, с другой — из клуба мне никто не звонил, не писал, вопросов не задавал.



Доверенности нет, а требования вернуть огромные деньги в месячный срок были. Кроме того, никакой аргументации этим претензиям не было, была ссылка на некий аудит, но итогов того самого аудита с чёткими результатами приложено не было, лишь слова. Я ответил, присылайте документы с доверенностью, понятно оформленные, будем разговаривать. И на этом коммуникация прекратилась. Молчание. Я ещё подумал, что это письмо было какой-то случайностью и глупостью.



Когда же клуб подал иск, я был в шоке. Хоть и был подготовлен к такому, но это стало неожиданностью. Как эти события развивались ретроспективно. Весной прошлого года у господина Кикнадзе в первом же интервью прозвучала фраза, что, мол, ко мне много вопросов, что мы должны встретиться и поговорить лично. Я сразу позвонил ему, но он не ответил. Написал ему СМС, что всегда готов к любым вопросам, готов встречаться, пояснять, прояснять, помогать.



Любые действия с моей стороны, которые внесли бы ясность и помогут футбольному клубу, я готов совершать. Это был ещё март. И до августа, до того самого письма от адвоката Андреева, никаких коммуникаций со стороны господина Кикнадзе не было. Он не ответил, не звонил, не звал — ничего. Молчание. Как и с августа до последнего времени. От „Локомотива“ не было ничего: ни вопросов, ни звонков, ни текстовых сообщений. Я молчал до последнего времени и соблюдал все договоренности о взаимном уважении. Но теперь вынужден говорить, как дела обстояли на самом деле. Поведение и действия нового руководства „Локомотива“ другого выбора не оставляют.



Если даже посмотреть в суть претензий, это не вопросы, а список надуманных обвинений. Первый пункт — я выплачивал премии себе, второй пункт – выплачивал премии работникам клуба, третий – я оплатил услуги компании за помощь в получении гражданства игроку и так далее. И в конце письма требование вернуть 139 млн рублей в течение 30 дней. Если это посчитать вопросами, я на них не ответил, деньги не вернул. И никто бы не ответил. Там даже было непонятно, кому надо вернуть деньги, там так странно это было сформулировано. Некоему „предприятию“, без названия.



Теперь пара слов про аудит. Его не было. Это неправда. Тот документ, который „Локомотив“ приложил к иску, и то, на что сейчас во всех интервью ссылается господин Кикнадзе, это не аудиторское заключение. Это консультация, сочинение, очерк, называйте как хотите, но не аудиторское заключение. Голословные безосновательные обвинения, составленные в произвольной форме. На это нельзя ссылаться, это незаконно. За такие „заключения“ нужно лишать лицензии», — приводит слова Геркуса «Р-Спорт».

Сумма искового заявления составляет 144,6 млн руб. Геркус работал в «Локомотиве» с лета 2016 года по декабрь 2018-го. В этот период клуб стал чемпионом России по итогам сезона-2017/2018, а также завоевал Кубок России сезона-2016/2017.