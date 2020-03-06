Кикнадзе рассказал, почему «Локомотив» подал в суд на Геркуса

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, почему «железнодорожники» подали в суд на бывшего генерального директора московского клуба Илью Геркуса.
«Давайте представим: я прихожу в команду после бурного совета директоров, внимательно смотрю, что же тут происходит. Вижу структуру клуба, у которой увеличены функции в несколько раз с непонятной ответственностью. Вижу инфраструктуру клуба: мы красим площадь, а у нас сети горячего водоснабжения, которые ведут к интернату, лопаются так, что нам приходится менять 140-метровый отрезок от колодца до колодца. Вижу дискуссии, связанные с крышей в то время, как нужно сделать много всего другого, чтобы избежать постыдных происшествий, которые уже чуть не случились одном из матчей в силу изношенности систем. Вижу контракты, к которым у меня возникают вопросы. Как любой нормальный руководитель, я прошу аудит, чтобы мне сделали отсечку. По итогам проверки у нас не было других вариантов, как предпринимать какие-то действия. Иначе бы выглядело странно: просишь аудит, получаешь заключение, а в итоге ничего не делается», — рассказа Кикнадзе в интервью корреспонденту «Чемпионата» Салавату Муртазину.
Сумма искового заявления составляет 144,6 млн руб. Геркус работал в «Локомотиве» с лета 2016 года по декабрь 2018-го. В этот период клуб стал чемпионом России по итогам сезона-2017/2018, а также завоевал Кубок России в сезоне-2016/2017.
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