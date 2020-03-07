Дубль Деспотовича принёс «Оренбургу» победу в матче РПЛ с тульским «Арсеналом»

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» принимал тульский «Арсенал». Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.



На 13-й минуте матча счёт открыл нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович. Во втором тайме, на 74-й минуте, главный арбитр встречи Павел Кукуян показал вторую жёлтую карточку защитнику «Арсенала» Роберт Бауэр, после чего тульская команда осталась на поле в меньшинстве. Через 3 минуты Деспотович оформил дубль.



«Оренбург» набрал 23 очка и поднялся на 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тульский «Арсенал» (28) — на 6-м месте. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 46 очков в 20 матчах.