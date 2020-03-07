Кверквелия: в «Локо» выступают не просто топ-футболисты РПЛ, а игроки мирового уровня!

Защитник московского «Локомотива» Соломон Кверквелия поделился мнением об осенних результатах, когда «железнодорожники» одержали одну победу в 11 встречах. 28-летний футболист не согласен с мнением, что команда надломилась психологически.
«Как «Локомотив» можно психологически надломить, когда у нас такой состав? Наши ребята — не просто топ-игроки РПЛ, а игроки мирового уровня! Помните, как полтора года назад, после чемпионства, мы шли на 11-м месте? И все говорили: «Ну всё, закончился «Локомотив», снова опустятся на восьмое-девятое место». А потом пошло — и мы финишировали вторыми. Думаю, сейчас будет так же.
Мы хорошо отдохнули в отпуске, в отличном настроении приступили к сборам. Полтора месяца активно работали, набрали форму! Не только физическую, но и психологическую. К возобновлению чемпионата подошли с чистой головой и не думая о прошлых неудачах. Начинаем всё с чистого листа!
Реально ли обогнать «Зенит»? Осталось десять игр. Потенциально — это 30 очков. Кто знает, как будет. Я не могу сказать, что «Зенит» — чемпион, но шансы у них хорошие. Мы не должны смотреть на другие команды, нам важно смотреть на свои матчи и добиваться максимального результата. По итогам чемпионата мы должны — и очень хотим! — попасть в Лигу чемпионов. Третий год подряд. Уверен, что сможем», — цитирует Кверквелию пресс-служба «железнодорожников».
- 7 марта 2020
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