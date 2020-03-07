«Ницца» — «Монако»: Головин начнёт встречу в стартовом составе

Тренерский штаб «Монако» во главе с Робертом Морено назвал состав на выездной матч 28-го тура французской Лиги 1 «Ниццей». С первых минут встречу начнёт российский полузащитник Александр Головин.

Голкипер: Бенжамен Леком.

Защитники: Фоде Балло-Туре, Гильермо Марипан, Камил Глик, Рубен Агилар.

Хавбеки: Сеск Фабрегас, Тьемуэ Бакайоко, Александр Головин, Юссуф Фофана.

Нападающие: Виссам Бен-Йеддер, Стеван Йоветич.

Матч «Ницца» — «Монако» пройдёт в Ницце на стадионе «Альянц Ривьера» сегодня, 7 марта, начало — в 22:00 мск.

«Монако», набрав 40 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции, «Ницца» (38) — девятое.

Расписание матчей Лиги 1 сезона-2019/2020 можно посмотреть на «Чемпионате».