«Ницца» — «Монако»: Головин начнёт встречу в стартовом составе
Тренерский штаб «Монако» во главе с Робертом Морено назвал состав на выездной матч 28-го тура французской Лиги 1 «Ниццей». С первых минут встречу начнёт российский полузащитник Александр Головин.
Голкипер: Бенжамен Леком.
Защитники: Фоде Балло-Туре, Гильермо Марипан, Камил Глик, Рубен Агилар.
Хавбеки: Сеск Фабрегас, Тьемуэ Бакайоко, Александр Головин, Юссуф Фофана.
Нападающие: Виссам Бен-Йеддер, Стеван Йоветич.
Матч «Ницца» — «Монако» пройдёт в Ницце на стадионе «Альянц Ривьера» сегодня, 7 марта, начало — в 22:00 мск.
«Монако», набрав 40 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции, «Ницца» (38) — девятое.
Расписание матчей Лиги 1 сезона-2019/2020 можно посмотреть на «Чемпионате».
Головин высказался о группе сборной России в Лиге наций УЕФА
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