Гильерме: пенальти — это не везение и не удача, это судьба

Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме прокомментировал победу своей команды в матче 21-го тура чемпионата России с грозненским «Ахматом» (1:0).



«Эмоции великолепные, мы очень долго ждали эту победу, очень давно не выигрывали. Самое главное, что мы победили. Пенальти — это не везение и не удача, это судьба, плюс к нашей победе добавили больше эмоций. Мы хорошо сыграли, не хватило только второго забитого мяча.



Каждая игра сейчас очень важна. Все знают, что в Ростове будет сложный матч, так что у нас будет максимальный настрой. В сезон не сложно втягиваться, мы уже привыкли к этому. Каждый год одно и то же, ничего не изменилось», — передаёт слова Гильерме корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.

Магкеев: слава богу, Гильерме вытащил пенальти и у «Локомотива» есть три очка