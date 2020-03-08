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Гильерме: пенальти — это не везение и не удача, это судьба

Гильерме: пенальти — это не везение и не удача, это судьба
Футбол / РПЛ 0

Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме прокомментировал победу своей команды в матче 21-го тура чемпионата России с грозненским «Ахматом» (1:0).

«Эмоции великолепные, мы очень долго ждали эту победу, очень давно не выигрывали. Самое главное, что мы победили. Пенальти — это не везение и не удача, это судьба, плюс к нашей победе добавили больше эмоций. Мы хорошо сыграли, не хватило только второго забитого мяча.

Каждая игра сейчас очень важна. Все знают, что в Ростове будет сложный матч, так что у нас будет максимальный настрой. В сезон не сложно втягиваться, мы уже привыкли к этому. Каждый год одно и то же, ничего не изменилось», — передаёт слова Гильерме корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.

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