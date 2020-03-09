«Ростов» — ЦСКА: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 9 марта в 14:00

Сегодня, 9 марта, состоится матч «Ростов» — ЦСКА. Встреча 21-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону, стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Валерий Данченко (Уфа) и Андрей Гурбанов (Краснодар). Резервный рефери — Евгений Кукуляк (Калуга).



«Ростов», набрав 35 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая «Зениту» (46), «Локомотиву» и «Краснодару» (оба — 38). ЦСКА располагается строчкой ниже, уступая ростовчанам по дополнительным показателям.



Турнирная таблица чемпионата России сезона-2019/2020

«Ростов» — ЦСКА. Прогноз: Ерёменко, Чалов и Дзагоев не дадут скучать Акинфееву и Песьякову Жёлто-синие — самая весёлая команда РПЛ, а подопечные Виктора Гончаренко испытывают большие проблемы в защите.