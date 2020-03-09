Гвардиола установил антирекорд карьеры по поражением в чемпионате

«Манчестер Сити» со счётом 0:2 проиграл «Манчестер Юнайтед» в выездной встрече 29-го тура английской Премьер-лиги. Это поражение стало для «горожан» седьмым в чемпионате в нынешнем сезоне.

Ранее главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола никогда в тренерской карьере не проигрывал столько матчей в лиге. В «Барселоне» и «Баварии» худший показатель испанского специалиста — пять поражений в чемпионате за одну кампанию.

Второй худший результат в карьере Гвардиола тоже показал в Англии — в первый сезон с «Сити», когда проиграл шесть встреч.

Антирекорд Хосепа может ещё увеличиться, поскольку «горожанам» в этой кампании осталось провести 10 матчей в АПЛ. В двух из них «Сити» будут противостоять команды из первой четвёрки — «Ливерпуль» и «Челси».