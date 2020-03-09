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В Нигерии футболист скончался после столкновения. Его партнёры расплакались прямо на поле

В Нигерии футболист скончался после столкновения. Его партнёры расплакались прямо на поле
Футбол / Прочие турниры 0

Матч чемпионата Нигерии между командами «Насарава» и «Катсина Юнайтед» закончился трагедией.

В одном из эпизодов встречи футболист хозяев Чиеме Мартинс столкнулся с соперником и рухнул на газон. Его заменили и попытались отвезти в больницу, однако автомобиль скорой помощи, находившийся на стадионе, не завёлся. Везти игрока было решено на машине представителей СМИ, однако позднее он скончался.

Футболистов «Насаравы» оповестили о смерти одноклубника после финального свистка. Узнав о трагедии, они расплакались прямо на поле.

Видео доступно на «Чемпионате».

Матч «Насаравы» и «Катсина Юнайтед» завершился победой хозяев со счётом 3:0. Все три гола были забиты во втором тайме, когда Мартинс уже был заменён.

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