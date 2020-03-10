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Лучший матч «Челси» в сезоне, а у «Сити» вынули мозг. Разбор 29-го тура АПЛ

Лучший матч «Челси» в сезоне, а у «Сити» вынули мозг. Разбор 29-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0

«Чемпионат» и Okko Спорт публикуют новый выпуск подкаста журналистов Кирилла Хаита и Григория Телингатера. Обсуждаем 29-й тур АПЛ. Сульшер снова победил Гвардиолу, лучший матч «Челси», Гилмор – новая звезда. А также – победы «Ливерпуля» и «Арсенала» и кто симпатичнее из аутсайдеров.

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В этом выпуске:
0:42 – «Сити» остался без мозга. В смысле, без Де Брёйне
3:35 – на самом деле у Гвардиолы был план!
6:35 – «МЮ» перестроил прессинг в ходе матча
10:06 – маленькая подлость Гвардиолы
14:54 – Эдерсон накосячил трижды
21:44 – лучший матч «Челси» в этом сезоне
23:57 – Хиддинк отругал бы Гилмора
28:52 – уникальный случай: Кирилл за Лэмпарда
33:34 – игроку «Ливерпуля» нужно было симулировать
35:31 – у «Ливерпуля» спад?
41:23 – Мане – лучший в атакующей тройке
45:06 – как побороть «Атлетико»
51:05 – «Арсенал» сменил заставку в «Твиттере»
52:22 – «Вест Хэм» невероятно вертикален
57:03 – Пепе задолбал
1:00:04 – выбираем, кто вылетит (кого не жалко)
1:02:46 – загадка от Моуринью
1:11:38 – показатель, по которому провалился «Тоттенхэм»

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