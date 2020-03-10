Лучший матч «Челси» в сезоне, а у «Сити» вынули мозг. Разбор 29-го тура АПЛ

«Чемпионат» и Okko Спорт публикуют новый выпуск подкаста журналистов Кирилла Хаита и Григория Телингатера. Обсуждаем 29-й тур АПЛ. Сульшер снова победил Гвардиолу, лучший матч «Челси», Гилмор – новая звезда. А также – победы «Ливерпуля» и «Арсенала» и кто симпатичнее из аутсайдеров.
Слушайте на удобных платформах:
• в iTunes
• в Google Podcasts
• в приложениях для мобильных Android-устройств
• в «Яндекс. Музыке»
• во «ВКонтакте»
• в плеере TuneIn
• в плеере Castbox
• в плеере Podster
В этом выпуске:
0:42 – «Сити» остался без мозга. В смысле, без Де Брёйне
3:35 – на самом деле у Гвардиолы был план!
6:35 – «МЮ» перестроил прессинг в ходе матча
10:06 – маленькая подлость Гвардиолы
14:54 – Эдерсон накосячил трижды
21:44 – лучший матч «Челси» в этом сезоне
23:57 – Хиддинк отругал бы Гилмора
28:52 – уникальный случай: Кирилл за Лэмпарда
33:34 – игроку «Ливерпуля» нужно было симулировать
35:31 – у «Ливерпуля» спад?
41:23 – Мане – лучший в атакующей тройке
45:06 – как побороть «Атлетико»
51:05 – «Арсенал» сменил заставку в «Твиттере»
52:22 – «Вест Хэм» невероятно вертикален
57:03 – Пепе задолбал
1:00:04 – выбираем, кто вылетит (кого не жалко)
1:02:46 – загадка от Моуринью
1:11:38 – показатель, по которому провалился «Тоттенхэм»
- 10 марта 2020
-
16:02
-
16:01
-
16:00
-
15:34
-
15:16
-
15:00
-
14:45
-
14:40
-
14:30
-
14:10
-
14:05
-
14:02
-
14:00
-
14:00
-
13:42
-
13:08
-
13:03
-
12:47
-
12:31
-
12:26
-
12:12
-
12:09
-
11:41
-
11:31
-
11:23
-
10:53
-
10:23
-
10:15
-
09:57
-
09:54
-
09:36
-
09:32
-
09:17
-
09:00
-
08:30