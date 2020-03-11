«РБ Лейпциг» разгромил «Тоттенхэм» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

В ответном мачте 1/8 финала Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» принимал «Тоттенхэм Хотспур». Встреча прошла на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.



На 10-й минуте матча счёт открыл полузащитник «РБ Лейпциг» Марсель Забитцер. Через 11 минут Забитцер оформил дубль. В концовке встречи, на 87-й минуте хавбек хозяев Эмиль Форсберг довёл счёт до разгромного.



В первом матче в Лондоне немецкая команда одержала победу со счётом 1:0. Таким образом, «РБ Лейпциг» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, а «Тоттенхэм Хотспур» завершил выступление в турнире.

Напомним, действующим победителем турнира является «Ливерпуль». В финальном матче турнира в 2019 году мерсисайдский клуб обыграл «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0.