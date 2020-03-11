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«РБ Лейпциг» разгромил «Тоттенхэм» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

«РБ Лейпциг» разгромил «Тоттенхэм» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

В ответном мачте 1/8 финала Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» принимал «Тоттенхэм Хотспур». Встреча прошла на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

На 10-й минуте матча счёт открыл полузащитник «РБ Лейпциг» Марсель Забитцер. Через 11 минут Забитцер оформил дубль. В концовке встречи, на 87-й минуте хавбек хозяев Эмиль Форсберг довёл счёт до разгромного.

В первом матче в Лондоне немецкая команда одержала победу со счётом 1:0. Таким образом, «РБ Лейпциг» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, а «Тоттенхэм Хотспур» завершил выступление в турнире.

Напомним, действующим победителем турнира является «Ливерпуль». В финальном матче турнира в 2019 году мерсисайдский клуб обыграл «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0.

Лига чемпионов. 1/8 финала. 2-й матч
10 марта 2020, вторник. 23:00 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Окончен
3 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
1:0 Забитцер – 10'   2:0 Забитцер – 21'   3:0 Форсберг – 87'
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