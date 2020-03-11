Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Луис Адриано — третий игрок в истории с хет-триками в Лиге чемпионов и Кубке Либертадорес

Луис Адриано — третий игрок в истории с хет-триками в Лиге чемпионов и Кубке Либертадорес
Футбол / Лига чемпионов 0

Нападающий «Палмейраса» Луис Адриано, известный российским болельщикам по выступлению за московский «Спартак», помог своей команде одержать победу в матче 2-го тура группового этапа Кубка Либертадорес с «Гуарани».

Встреча прошла на стадионе «Аллиянс Парке» в Сан-Паулу и завершилась со счётом 3:1, а Адриано оформил хет-трик став главным героем матча.

Как сообщает ESPN в «Твиттере», Луис стал лишь третьим футболистом в истории, которому удалось забить по три мяча в матчах Кубка Либертадорес и Лиги чемпионов. Ранее это достижение покорялось нападающему Неймару («Сантос», «Барселона» и «Пари Сен-Жермен») и полузащитнику Жадсону («Коринтианс» и «Шахтёр»).

Права на видео принадлежат КОНМЕБОЛ. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте Кубка Либертадорес.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020