Луис Адриано — третий игрок в истории с хет-триками в Лиге чемпионов и Кубке Либертадорес

Нападающий «Палмейраса» Луис Адриано, известный российским болельщикам по выступлению за московский «Спартак», помог своей команде одержать победу в матче 2-го тура группового этапа Кубка Либертадорес с «Гуарани».
Встреча прошла на стадионе «Аллиянс Парке» в Сан-Паулу и завершилась со счётом 3:1, а Адриано оформил хет-трик став главным героем матча.
Как сообщает ESPN в «Твиттере», Луис стал лишь третьим футболистом в истории, которому удалось забить по три мяча в матчах Кубка Либертадорес и Лиги чемпионов. Ранее это достижение покорялось нападающему Неймару («Сантос», «Барселона» и «Пари Сен-Жермен») и полузащитнику Жадсону («Коринтианс» и «Шахтёр»).
Права на видео принадлежат КОНМЕБОЛ. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте Кубка Либертадорес.
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