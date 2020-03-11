«Вулверхэмптон» попросил Мендеша помочь заполучить Хамеса из «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.



Как сообщает El Desmarque, в услугах 28-летнего футболиста заинтересован «Вулверхэмптон». Руководители «волков» начали работу над летним трансфером через агента колумбийца Жорже Мендеша, который находится с ними в хороших отношениях и ранее помогал приобретать других игроков.



Уточняется, что главной задачей Мендеша является снижение цены на Хамеса, установленной президентом «Реала» Флорентино Пересом. Несмотря на небольшое количество игрового времени у хавбека, глава «Королевского клуба» хочет выручить с его продажи около € 80 млн.



В нынешнем сезоне Хамес принял участие лишь в семи матчах испанской Примеры, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

«Арсенал» и «Эвертон» намерены приобрести хавбека «Реала» Хамеса Родригеса