«Вулверхэмптон» попросил Мендеша помочь заполучить Хамеса из «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.
Как сообщает El Desmarque, в услугах 28-летнего футболиста заинтересован «Вулверхэмптон». Руководители «волков» начали работу над летним трансфером через агента колумбийца Жорже Мендеша, который находится с ними в хороших отношениях и ранее помогал приобретать других игроков.
Уточняется, что главной задачей Мендеша является снижение цены на Хамеса, установленной президентом «Реала» Флорентино Пересом. Несмотря на небольшое количество игрового времени у хавбека, глава «Королевского клуба» хочет выручить с его продажи около € 80 млн.
В нынешнем сезоне Хамес принял участие лишь в семи матчах испанской Примеры, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.
- 11 марта 2020
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