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«Вулверхэмптон» попросил Мендеша помочь заполучить Хамеса из «Реала»

«Вулверхэмптон» попросил Мендеша помочь заполучить Хамеса из «Реала»
Футбол / Англия 0

Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Как сообщает El Desmarque, в услугах 28-летнего футболиста заинтересован «Вулверхэмптон». Руководители «волков» начали работу над летним трансфером через агента колумбийца Жорже Мендеша, который находится с ними в хороших отношениях и ранее помогал приобретать других игроков.

Уточняется, что главной задачей Мендеша является снижение цены на Хамеса, установленной президентом «Реала» Флорентино Пересом. Несмотря на небольшое количество игрового времени у хавбека, глава «Королевского клуба» хочет выручить с его продажи около € 80 млн.

В нынешнем сезоне Хамес принял участие лишь в семи матчах испанской Примеры, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

«Арсенал» и «Эвертон» намерены приобрести хавбека «Реала» Хамеса Родригеса
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