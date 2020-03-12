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«ПСЖ» обыграл дортмундскую «Боруссию» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

«ПСЖ» обыграл дортмундскую «Боруссию» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» принимал дортмундскую «Боруссии». Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

На 28-й минуте матча счёт открыл нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар. В роли ассистента в данном эпизоде выступил полузащитник хозяев Анхель Ди Мария. В компенсированное время первого тайма защитник Хуан Бернат упрочил преимущество французской команды в счёте, забив гол после передачи хавбека Пабло Сарабии. В концовке встречи прямую красную карточку получил полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан.

Напомним, первая игра в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» завершилась победой «шмелей» со счётом 2:1. Таким образом, «Пари Сен-Жермен» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, а дортмундская «Боруссия» завершила выступление в турнире.

Лига чемпионов. 1/8 финала. 2-й матч
11 марта 2020, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 0
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1:0 Неймар – 28'   2:0 Бернат – 45+1'
Удаления: нет / Джан – 89'
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