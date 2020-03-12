Холанд о вылете из Лиги чемпионов: сегодня нам действительно не хватало наших болельщиков
Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд прокомментировал вылет из Лиги чемпионов. В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов команда на выезде проиграла «Пари Сен-Жермен» со счётом 2:0. Напомним, первая игра в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» завершилась победой «шмелей» со счётом 2:1. Таким образом, «Пари Сен-Жермен» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, а дортмундская «Боруссия» завершила выступление в турнире. Игра проходила при закрытых трибунах из-за коронавируса.
«Мы знали, что придётся сложно, но сыграли всё равно отнюдь не лучшим образом. Нам действительно не хватало наших болельщиков. Хотя это не может послужить оправданием нашей игре», — приводит слова Холанда официальный сайт УЕФА.
Игроки «ПСЖ» потроллили Холанда после победы над «Боруссией» в Лиге чемпионов. Фото
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