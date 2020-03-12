Игроки «ПСЖ» потроллили Холанда после победы над «Боруссией» в Лиге чемпионов. Фото
Футболисты «Пари Сен-Жермен» потроллили нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда после матча Лиги чемпионов. В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» принимал дортмундскую «Боруссию». Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
После матча игроки «ПСЖ» демонстративно сели в позу медитации. Именно так свои голы празднует Эрлинг Холанд, который в первом матче забил два гола в ворота французского клуба.
Напомним, первая игра в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» завершилась победой «шмелей» со счётом 2:1. Таким образом, «Пари Сен-Жермен» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, а дортмундская «Боруссия» завершила выступление в турнире.
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Париж прошёл Дортмунд на пустом стадионе.
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