Матчи в Англии пройдут при пустых трибунах из-за коронавируса

Все футбольные матчи в Англии будут проводиться без зрителей из-за пандемии коронавируса.

Решение об этом на утреннем заседании примет кабинет министров, сообщает The Times. При этом речь не идёт о приостановке сезоне. При закрытых дверях пройдут как матчи английской Премьер-лиги, так и игры низших дивизионов.

Болельщики, имеющие сезонные абонементы и купившие билеты на отдельные матчи, смогут посмотреть игры с помощью интернет-трансляций, при этом из соображений безопасности трансляции в пабах проводиться не будут.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.