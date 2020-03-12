УЕФА может приостановить сезон в Лиге чемпионов из-за коронавируса

УЕФА может приостановить все матчи Лиги чемпионов на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса, сообщает El Larguero со ссылкой на журналиста Хавьера Маталланаса.

Ранее стало известно, что у защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани диагностировали коронавирус. Туринский клуб изолирует игрока, а также всех, кто с ним контактировал в ближайшее время.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончались более 4,5 тысячи человек. При этом из числа заразившихся излечились более 66 тысяч. В Италии на данный момент более 12 тысяч подтверждённых случаев заболевания в результате заражения коронавирусной инфекцией, свыше 820 человек умерли. Накануне ВОЗ признала, коронавирус пандемией.