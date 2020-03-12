Кокорин станцевал лезгинку после первого дубля за «Сочи». Видео
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат «Зениту», оригинальным способом отметил победу в перенесённом матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (5:1), в котором ему удалось оформить дубль.
28-летний футболист исполнил на камеру лезгинку. Видео с танцем Александра в своём «инстаграме» опубликовал журналист Мурад Латипов.
Видео доступно на «Чемпионате».
Кокорин перешёл в «Сочи» в зимнее трансферное окно из «Зенита» на правах аренды, которая рассчитана до окончания сезона-2019/2020. Форвард дебютировал за свою новую команду в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (1:2), в котором отметился голом.
Александр является футболистом «Зенита» с 2015 года, а ранее выступал за «Динамо».
Кокорин поднимает «Сочи» с колен. Забил два и вывел команду из зоны вылета
«Сочи» отгрузил в ворота «Оренбурга» аж пять мячей.
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