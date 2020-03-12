Кокорин станцевал лезгинку после первого дубля за «Сочи». Видео

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат «Зениту», оригинальным способом отметил победу в перенесённом матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (5:1), в котором ему удалось оформить дубль.



28-летний футболист исполнил на камеру лезгинку. Видео с танцем Александра в своём «инстаграме» опубликовал журналист Мурад Латипов.

Видео доступно на «Чемпионате».

Кокорин перешёл в «Сочи» в зимнее трансферное окно из «Зенита» на правах аренды, которая рассчитана до окончания сезона-2019/2020. Форвард дебютировал за свою новую команду в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (1:2), в котором отметился голом.



Александр является футболистом «Зенита» с 2015 года, а ранее выступал за «Динамо».