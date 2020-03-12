Форвард «Сампдории» Габбьядини заразился коронавирусом
У нападающего «Сампдории» Маноло Габбьядини диагностировали коронавирус, сообщает в «твиттере» журналист Фабрицио Романо.
В этом сезоне Габбьядини сыграл 23 матча во всех турнирах, забил семь голов и отметился двумя результативными передачами.
Ранее инфекцию нашли у защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани. Туринский клуб изолировал футболиста, а также всех, кто с ним контактировал.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс. В Италии в настоящий момент более 12 тыс. подтверждённых случаев заболевания в результате заражения коронавирусной инфекцией, свыше 820 человек умерло.
У защитника «Ювентуса» Ругани диагностировали коронавирус
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