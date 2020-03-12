Футбольные сборные России отменили сборы в Европе из-за коронавируса

Российский футбольный союз (РФС) сообщил об отмене европейских сборов национальных команд в связи с распространением в мире коронавирусной инфекции COVID-19.



«Сборная России под руководством Станислава Черчесова, которая ведёт подготовку к финальной части Евро-2020, планирует начать ближайший учебно-тренировочный сбор 22 марта. На 28 и 31 марта у неё запланированы контрольные матчи со Швецией в Сольне и Молдавией в Кишинёве соответственно. Местные федерации футбола приняли решение о том, что эти игры состоятся без зрителей.

Учебно-тренировочные сборы молодёжной и юношеской (игроки 2002 года рождения) сборных России, которыми руководят Михаил Галактионов и Дмитрий Хомуха соответственно, перенесены из Испании. Сбор молодёжной сборной состоится в Сочи. Сроки остаются прежними — с 23 по 31 марта.

Сборные России по разновидностям футбола тоже отменяют свои сборы в Европе, и сейчас ведётся работа по организации и проведению УТС на территории России", — сообщает пресс-служба РФС.

По решению УЕФА отменяются элитные раунды юношеских и женских Евро-2020 в категориях U-19 и U-17, которые должны были пройти с 14 марта по 14 апреля. В этих турнирах планировалось участие российских команд под руководством Александра Кержакова и Станислава Коротаева. Также отменён второй товарищеский матч юношеской сборной России на сборе в Боснии и Герцеговине.