«Ювентус» объявил об уходе на карантин 121 сотрудника клуба

Туринский «Ювентус» сообщил, что сотрудники клуба ушли на карантин после заражения защитника Даниеле Ругани коронавирусом.

«После положительного теста Даниеле Ругани на коронавирус 121 сотрудник «Ювентуса», среди которых футболисты, персонал, руководители и другие работники клуба, ушёл на добровольный карантин на дому в соответствии с требованиями органов здравоохранения», — сообщает пресс-служба туринского клуба.

Ранее в клубе подтвердили, что президент Андреа Аньелли добровольно ушёл на карантин.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс. В Италии от коронавируса умерло свыше 800 человек, выздоровело более 1 тыс. из 12,5 тыс. заражённых.