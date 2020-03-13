Григорьянц рассказал, как массовое закрытие трибун отразится на решениях КДК

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, как меры в виде закрытия трибун, связанные с распространением коронавируса, отразятся на работе органа.



«КДК существует в системе РФС. Мы живём в России, а наша страна находится в мире. Везде сейчас принимаются меры с коронавирусом. Приняты меры и у нас — в Москве и в Татарстане, ещё в Туле вопрос этот обсуждается. Любое решение КДК будет адекватно в ситуации, которая сейчас происходит.



Мы будем исходить из того, будет ли матч проходить со зрителями и в каком количестве — меры будут приниматься в каждом конкретном случае. Речь идёт и о скандировании, закрытии секторов. Если матч будет проходить без зрителей, то наказывать бессмысленно. Если 5000 зрителей всё-таки допускаются, то надо смотреть, что и как. Есть некоторые клубы, которые предупреждены о том, что к ним будут применены более строгие меры. Это «Ростов», «Локомотив» и в ФНЛ «Ротор». У нас есть алгоритм наказания: поступки могут носить такой характер, когда речь может идти об условном закрытии трибун. Всё это для того, чтобы было принято решение о более строгой санкции или же вообще на это время у нас будет некий мараторий, так как есть возможность проведения матчей без зрителей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

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