Клубы АПЛ могут отказаться от возобновления сезона

Клубы английской Премьер-лиги могут отказаться продолжать сезон после паузы, связанной с эпидемией коронавируса.

Руководители нескольких клубов АПЛ сообщили Daily Mail, что есть ряд проблем, из-за которых сезон могут не доиграть. Есть риск того, что ещё большее число футболистов заразится коронавирусом во время паузы, поскольку в «Арсенале», «Челси», «Лестере», «Борнмуте», «Манчестер Сити», «Вест Хэме», «Брайтоне» и «Эвертоне» уже есть случаи инфицирования.

Кроме того, в АПЛ сейчас 69 игроков, чьи контракты истекают 30 июня. Некоторые агенты будут требовать более длительных или завышенных контрактов от клубов, желающих переподписать футболистов. Это может привести к конфликтам игроков и клубов. В контрактах игроков, заключаемых через профсоюз, есть возможность продления истекающих соглашений на 28 дней в экстренном случае, но только при условии согласия сторон.

Сегодня английская Премьер-лига на официальном сайте объявила о приостановлении розыгрыша чемпионата до 4 апреля в связи с эпидемией коронавируса.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5 тысяч человек, на территории КНР — более 3,1 тысячи.



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