Клубы АПЛ могут отказаться от возобновления сезона

Клубы английской Премьер-лиги могут отказаться продолжать сезон после паузы, связанной с эпидемией коронавируса.
Руководители нескольких клубов АПЛ сообщили Daily Mail, что есть ряд проблем, из-за которых сезон могут не доиграть. Есть риск того, что ещё большее число футболистов заразится коронавирусом во время паузы, поскольку в «Арсенале», «Челси», «Лестере», «Борнмуте», «Манчестер Сити», «Вест Хэме», «Брайтоне» и «Эвертоне» уже есть случаи инфицирования.
Кроме того, в АПЛ сейчас 69 игроков, чьи контракты истекают 30 июня. Некоторые агенты будут требовать более длительных или завышенных контрактов от клубов, желающих переподписать футболистов. Это может привести к конфликтам игроков и клубов. В контрактах игроков, заключаемых через профсоюз, есть возможность продления истекающих соглашений на 28 дней в экстренном случае, но только при условии согласия сторон.
Сегодня английская Премьер-лига на официальном сайте объявила о приостановлении розыгрыша чемпионата до 4 апреля в связи с эпидемией коронавируса.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5 тысяч человек, на территории КНР — более 3,1 тысячи.
Телеграм-канал «Спорт vs коронавирус». Подпишись!
- 13 марта 2020
-
21:05
-
20:53
-
20:43
-
20:42
-
20:24
-
20:18
-
20:04
-
20:03
-
19:57
-
19:47
-
19:35
-
19:28
-
19:23
-
19:06
-
18:53
-
18:40
-
18:38
-
18:30
-
18:17
-
18:04
-
17:58
-
17:55
-
17:43
-
17:32
-
17:22
-
17:01
-
16:54
-
16:31
-
16:30
-
16:23
-
16:09
-
16:06
-
15:58
-
15:55
-
15:48