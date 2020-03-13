Созин: нельзя, чтобы в РПЛ играли без зрителей. Тогда останавливайте лигу, как в Европе

Футбольный эксперт Андрей Созин поделился мнением о необходимости введения ограничений в Российской Премьер-Лиге в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

«Не стал бы сравнивать Россию и другие страны. Не думаю, что у нас с вирусом так плохо. Но если матчи РПЛ хотят проводить без зрителей, это уже не футбол. Останавливайте, как в Европе. Пусть тогда играют летом. Чемпионат Европы, скорее всего, и так перенесут. Главное, чтобы на стадионе были болельщики. Без них это не футбол, мы видим это на примере матчей Лиги Европы. Нет страсти, желания, огня.

Руководителям РФС и исполкому предстоит принять непростое решение. Понимаю Италию и остальную Европу, но не надо придерживаться тренда и закрывать РПЛ. А если всё-таки закроют, пусть объявят, что у нас большое число заражённых. Тогда нет никаких причин продолжать чемпионат. Здоровье нации важнее. А по тем данным, что дают нам, закрытие РПЛ — слишком серьёзная мера», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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