Колосков: зачем закрывать трибуны в Екатеринбурге или Татарстане, если там нет заболевших?

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о необходимости введения ограничений в Российской Премьер-Лиге в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

«Нам не нужно ни за кем следовать, будь то европейские, азиатские или даже американские лиги. Нужно исходить из собственной ситуации. Правильное ли это решение? Пока не пойдём и не заразимся, мы не можем говорить о правильности. Власти принимают решения исходя из ситуации, которую докладывают разные органы: медики, службы безопасности. Это же не просто взял и в носу поковырялся, потом принял решение относительно 5 тысяч. В данной ситуации я обязан согласиться с теми, кто отвечает за это.

Вот какой смысл, условно говоря, закрывать трибуны в Екатеринбурге или Татарстане, если там нет ни одного заболевшего? Надо закрывать или ограничивать там, где есть опасность заражения. Нельзя принимать одно решение для всей страны, поэтому и наблюдаем точечные ситуации.

Попросит ли УЕФА приостановить наш чемпионат? Не попросит, это не их компетенция. Они и рекомендаций давать не будут, потому что это будет вмешательство во внутренние дела национальной ассоциации», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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