Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Источник: Во Франции зафиксировали первый случай коронавируса у профессионального игрока

Источник: Во Франции зафиксировали первый случай коронавируса у профессионального игрока
Футбол / Франция 0

Южнокорейский нападающий «Труа» Сук Юн Чжун заболел в случае заражения коронавирусом, сообщает Lest-eclair.

Отмечается, южнокореец стал первым заразившимся футболистом, который выступает в профессиональных лигах Франции. В последнее время у игрока ухудшилось состояние, из-за чего он не попал в заявку на ближайшую игру с «Ле-Маном» в рамках Лиги 2. Нападающий сдал тест, который показал положительный результат.

Ранее сообщалось, что Федерация футбола Франции отменила все матчи на территории страны из-за пандемии коронавируса.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 68 тыс.

В Европе футбол остановился. Нужно ли отменять игры РПЛ?
После 22-го тура чемпионат России тоже может уйти на карантин.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020