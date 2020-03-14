Источник: Во Франции зафиксировали первый случай коронавируса у профессионального игрока

Южнокорейский нападающий «Труа» Сук Юн Чжун заболел в случае заражения коронавирусом, сообщает Lest-eclair.

Отмечается, южнокореец стал первым заразившимся футболистом, который выступает в профессиональных лигах Франции. В последнее время у игрока ухудшилось состояние, из-за чего он не попал в заявку на ближайшую игру с «Ле-Маном» в рамках Лиги 2. Нападающий сдал тест, который показал положительный результат.

Ранее сообщалось, что Федерация футбола Франции отменила все матчи на территории страны из-за пандемии коронавируса.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 68 тыс.