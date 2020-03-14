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У 20-летнего хавбека «Нюрнберга» Нюрнбергера выявлен коронавирус

У 20-летнего хавбека «Нюрнберга» Нюрнбергера выявлен коронавирус
Футбол / Германия 0

Немецкий клуб «Нюрнберг», выступающий во втором дивизионе чемпионата Германии, провёл тестирование игроков и персонала клуба на коронавирус. Положительный тест показал 20-летний полузащитник Фабиан Нюрнбергер, сообщается на официальном сайте клуба.

Никаких симптомов заболевания у игрока не обнаружено, и чувствует он себя хорошо. Несколько результатов тестов всё ещё ожидаются. Клуб уже находится на карантине по указанию органов здравоохранения. Клуб подал заявку в Федерацию футбола Германии на отмену предстоящей игры в чемпионате с «Санкт-Паули».

«Мы находимся в постоянном контакте с органами здравоохранения и Федерацией футбола Германии. Пока у наших игроков всё хорошо. Мы предпримем все меры, чтобы наилучшим образом сопровождать и поддерживать нашу команду и всех сотрудников», — сообщил спортивный директор «Нюрнберга» Роберт Паликука.

В текущем сезоне Нюрнбергер принял участие в 12 матчах за «Нюрнберг», в которых отметился 1 результативной передачей.

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