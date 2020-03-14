Футболист Бундеслиги заразился коронавирусом

Футболист «Падерборна 07» Луке Килиан заболел в случае инфицирования коронавирусом, сообщается на официальном сайте немецкого клуба.
Сообщается, последние несколько недель защитник пропустил из-за повреждения.
Ранее сообщалось, что руководство футбольной лиги Германии на своём официальном сайте объявило о переносе 26-го тура первой и второй Бундеслиги из-за эпидемии коронавируса.
Ранее чемпионат Франции по футболу был приостановлен из-за коронавируса. Также прекращены чемпионаты Англии, Испании, Италии, Португалии и Нидерландов, розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 68 тыс.
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