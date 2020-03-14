«Мы все больны футболом и за „Зенит“ умрём». Баннер болельщиков перед матчем с «Уралом»

Болельщики «Зенита» вывесили баннер перед домашним матчем 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом», передаёт корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.



«Мы все больны футболом и за „Зенит“ умрём», — написано на баннере фанатов сине-бело-голубых.

Матч «Зенит» — «Урал» проходит в эти минуты на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Напомним, в мире объявлена пандемия коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тысяч. В России на 14 марта официально известно о 47 заразившихся. Напомним, матч 22-го тура чемпионата России «Сочи» — «Краснодар» пройдёт без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.