«Валя, ты просто космос». Болельщики «Арсенала» вывесили баннер с Терешковой

Болельщики тульского «Арсенала» на матче с казанским «Рубином» (0:1, перерыв) вывесили баннер с изображением космонавта Валентины Терешковой, которая сейчас является депутатом Госдумы.
«Валя, ты просто космос!» — написано на баннере. Фото опубликовал телеграм-канал «Арсенала».
Во вторник, 10 марта, на заседании Госдумы Терешкова предложила убрать ограничения по числу сроков для действующего президента после принятия поправок в Конституцию. По словам Терешковой, возможность для президента России Владимира Путина остаться на своём посту — это «стабилизирующий фактор» для страны. Путин заявил, что поддерживает поправку, обнуляющую его президентские сроки и позволяющую ему участвовать в новых выборах, но попросил разъяснений Конституционного суда о законности этой инициативы.
- 14 марта 2020
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