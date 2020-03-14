«Валя, ты просто космос». Болельщики «Арсенала» вывесили баннер с Терешковой

Болельщики тульского «Арсенала» на матче с казанским «Рубином» (0:1, перерыв) вывесили баннер с изображением космонавта Валентины Терешковой, которая сейчас является депутатом Госдумы.

«Валя, ты просто космос!» — написано на баннере. Фото опубликовал телеграм-канал «Арсенала».

Во вторник, 10 марта, на заседании Госдумы Терешкова предложила убрать ограничения по числу сроков для действующего президента после принятия поправок в Конституцию. По словам Терешковой, возможность для президента России Владимира Путина остаться на своём посту — это «стабилизирующий фактор» для страны. Путин заявил, что поддерживает поправку, обнуляющую его президентские сроки и позволяющую ему участвовать в новых выборах, но попросил разъяснений Конституционного суда о законности этой инициативы.