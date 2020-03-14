Малком: мой гол «Уралу» не так уж значим. Важнее, что «Зенит» вернул победные ощущения

Нападающий «Зенита» Малком дал комментарий после домашней встречи 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (7:1). Бразилец отметился голом и результативной передачей, которые стали для него дебютными в составе сине-бело-голубых.

«Для меня в первую очередь важна победа. Рад, что набрали три очка и сделали это красиво. А сам гол не так уж значим. Куда значительнее то, что мы вернули победные ощущения и упрочили своё лидерство. Конечно, я счастлив, что смог забить и отдать голевой пас. Надеюсь, что продолжу помогать команде результативными действиями.

Начало матча вышло непростым, потому что соперник хорошо контролировал мяч в центре поля. Но мы воспользовались своими шансами в атаке — и решили исход встречи.

Что почувствовал, когда увидел мяч в сетке ворот после своего удара? Это всё Дуглас, мы знаем, что он очень качественный игрок! Дуглас классно прорвался по центру. Я сказал ему перед матчем, что, когда он будет проходить через центр, я буду смещаться по диагонали и врываться внутрь штрафной. Так что он нашёл меня хорошим пасом, а я забил и помог команде.

Готовились к сегодняшней встрече нему точно так же, как и к предыдущим. Хотя, пожалуй, были чуть более сконцентрированы и серьёзны перед игрой в раздевалке. Очень уж хотелось показать на поле отличный футбол.

Доводилось когда-нибудь играть в матче с таким количеством голов? Нет, со мной такое впервые! Надеюсь, что мы продолжим побеждать и будем забивать ещё больше, чтобы радовать всех вокруг, включая нашего тренера и наших болельщиков. Постараемся всегда быть такими же результативными!» — сказал Малком в интервью пресс-службе «Зенита».