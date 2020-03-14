«Зенит» в последнем матче со зрителями оторвался по полной! «Урал» получил семь голов

Настоящий «Зенит» вернулся! После двух домашних матчей без голов с «Локомотивом» и «Уфой» команда Сергея Семака отыгралась на «Урале». Чемпион и лидер РПЛ катком прошёлся по команде Дмитрия Парфёнова, которую на фоне эпидемии коронавируса словно поразил придуманный одним известным футбольным персонажем «вирус безразличия». Сине-бело-голубые забили уральцам семь мячей. Возможный перерыв в чемпионате будет очень некстати для петербуржцев.

Вот главные события матча:

— Игра на «Газпром Арене» собрала 33 667 зрителей. Стюарды на стадионе работали в масках, а у болельщиков на входе выборочно измеряли температуру. Напомним, в пятницу губернатор Петербурга Александр Беглов установил запрет на проведение спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек. Однако этот запрет вступит в силу с 16 марта, поэтому «Зенит» и «Урал» сыграли со зрителями.

— Лидер РПЛ не мог рассчитывать в матче с «Уралом» на своего ключевого полузащитника – дисквалифицированного Вильмара Барриоса. Семак попытался решить проблему отсутствия колумбийского «опорника» переводом в центр поля левого защитника Дугласа Сантоса. Место бразильца занял Юрий Жирков.

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— «Зенит» прервал безголевую серию уже на 9-й минуте. Гол получился курьёзным. Удар Магомеда Оздоева превратился в голевую передачу на Сердара Азмуна после того, как иранец остановил летящий мимо ворот мяч и нанёс точный удар в угол.

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— Второй голевой эпизод начался с того, что «Урал» не смог выйти контратаку из-за неудачной обработки мяча в исполнении Николая Димитрова. Здорово сыграл Себастьян Дриусси, нашедший передачей Ярослава Ракицкого, а Артём Дзюба даже не заметил опекавшего его Мацея Вилюша – спокойно поразил ворота. Это первый гол лучшего бомбардира РПЛ в 2020 году.

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— Когда «Зенит» забивал третий гол, все игроки обороны «Урала» опять выступили в роли зрителей. В концовке момента молодой Артём Мамин проиграл воздушное единоборство Дзюбе, а голкипер Ярослав Годзюр крайне неудачно отразил мяч. Ловкий Азмун подкараулил отскок и оформил дубль.

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— Четвёртый гол в ворота «Урала» стал первым за «Зенит» для Малкома. Мастер-класс на позиции центрхава показал Дуглас Сантос, развернувший Рафала Аугустыняка, как «сырого» дублёра. Малком грамотно сместился с фланга в центр и аккуратно положил мяч в дальний угол.

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— Чемпион продолжил куражиться и после перерыва, тогда как в обороне «Урала» гулял ветер. На исходе часа матча Малком разогнал контратаку с участием Дзюбы, Оздоева и Азмуна. Иранский нападающий оформил хет-трик.

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— «Зенит» мог увеличить до пяти серию из домашних матчей без пропущенных мячей, но в середине второго тайма Бранислав Иванович «привёз» пенальти. Серб прихватил за футболку экс-игрока фарм-клуба сине-бело-голубых Артёма Юсупова. Забил же другой бывший зенитовец Андрей Панюков.

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— «Урал» забил, сколько смог, а вот «Зенит» захотел ещё. Команда Семака классно использовала свободное пространство на половине поля соперника, убегая и создавая момент за моментом. Шестой гол – результат комбинации с участием Дзюбы, Азмуна и Дриусси.

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— Не обошлось в этом удивительном матче и без пенальти в ворота «Урала». Любопытно, что одиннадцатиметровый снова организовал Юсупов. Но на сей раз нападающий сыграл рукой в собственной штрафной, а Дзюба переиграл с «точки» Годзюра и оформил дубль. Итоговый счёт ударов – 30:18 (в створ — 14:6) в пользу «Зенита».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».