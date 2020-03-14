Слуцкий — о коронавирусе: какие комментарии, когда такое творится в мире?

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о том, что чемпионат России могут приостановить из-за эпидемии коронавируса.
«Не могу это комментировать. Какие могут быть ощущения от этого, когда такая ситуация творится в мире? У меня много друзей в Англии и Нидерландах. Каждый день получаю огромное количество сообщений и звонков. Понимаю, что ситуация серьёзная. Будем готовы к любому решению. Есть компетентные люди, которые примут решение. Мы будем обязаны ему подчиниться.
Матчи без зрителей? Смотрел матч «Динамо» – «Спартак» в КХЛ. Это ужас. Мы играли в первом туре в Нижнем Новогороде с «Тамбовом», там тоже, по существу, был матч без зрителей. Я смотрел «ПСЖ» в Лиге чемпионов. И это очень странное ощущение", — цитирует Слуцкого «Бизнес Online».
Напомним, в последние несколько дней были приостановлены практически все европейские футбольные чемпионаты. Решение о приостановке розыгрыша РПЛ может быть принято во вторник, 17 марта.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5,8 тысячи человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 74 тысяч. В настоящее время в мире вирусом заражено более 155 тысяч человек, в России — 59 человек.
- 14 марта 2020
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